В Липецкой области отказались от идеи губернатора «запустить мигрантов» вместо неработающих местных

Руководство Липецкой области не планирует привлекать мигрантов для сезонных работ.

Ранее губернатор региона Игорь Артамонов в интервью программе «Вести. Липецк» пообещал «запустить мигрантов», если местные жители не захотят работать на сборе урожая.

Руководитель пресс-службы главы области Михаил Шаршаков объяснил «Газете.Ru», что в ближайших планах такого нет. В администрации рассчитывают закрыть все вакансии местными жителями.

«Привлечение мигрантов на сезонные работы в настоящий момент не рассматривается. Да и не может рассматриваться, учитывая текущую ситуацию с коронавирусной инфекцией. Но АПК региона действительно испытывает большую потребность в кадрах. Связано это с расширением производств. Рабочие места есть, и достаточно много заявок поступает от жителей, но все же работников сейчас не хватает. Идет работа с центрами занятости. Мы рассчитываем, что все вакансии будут закрыты жителями Липецкой области», — сказал он.

Ранее в Липецкой области власти ввели масочный режим в связи с распространением коронавирусной инфекции.

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