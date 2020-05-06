Песков: вопрос открытия российских границ после пандемии не поднимался
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос открытия границ России после окончания пандемии коронавируса пока не обсуждался, передает корреспондент «Газеты.Ru».
«Не было этого обсуждения, и пока этот вопрос никак не поднимался», — сказал он.
С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину в связи с инфекцией и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров.
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