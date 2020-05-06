Мурашко: Россия пока не вышла на плато по коронавирусу

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Глава российского Минздрава Михаил Мурашко заявил, что Россия пока не вышла на плато по ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает «Интерфакс».

По его мнению, пока рано говорить о выходе России на плато, поскольку постоянно идет прирост заразившихся COVID-19.

Согласно последним данным, за минувшие сутки в стране выявлено 10 559 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего в России насчитывается 165 929 зараженных CОVID-19. При этом 21 327 человек выздоровели, 1537 скончались.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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