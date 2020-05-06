У вышедшего на свободу экс-замначальника УСБ СКР выявили коронавирус

Экс-замначальника управления собственной безопасности Следственного комитета (УСБ СК) Александр Ламонов, который накануне вышел из колонии по УДО, заболел коронавирусом. Об этом рассказала адвокат Ольга Лукманова, передает РИА «Новости».

По ее словам, Ламонов заразился коронавирусом и сейчас продолжает лечение дома.

Ранее бывший заместитель главы управления собственной безопасности СК России Александр Ламонов был освобожден из колонии.

Ламонов в 2018 году обвинялся в получении взятки за освобождение «криминального авторитета» Андрея Кочуйкова, известного как «Итальянец». Впоследствии он заключил сделку со следствием, в рамках которой было организовано судопроизводство в отношении бывшего главы УСБ СК Михаила Максименко.

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