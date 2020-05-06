Упавшие деревья в Москве повредили более 10 машин

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Упавшие накануне деревья повредили больше 10 машин в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Из-за ветра 5 мая произошло падение почти 80 деревьев, которые повредили свыше 10 машин.

Уточняется, что пострадавших нет.

Экстренное предупреждение активно и в среду, 6 мая. По данным МЧС, в Москве ожидается сильный ветер с порывами до 20 м/с, дождь и гроза.

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