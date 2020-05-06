Кравцов: решение о переносе ЕГЭ может быть принято после 12 мая
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Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что решения о переносе Единого государственного экзамена пока нет, корректировка срока может произойти после 12 мая. Об это сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
По его словам, пока проведение экзаменов запланировано на 8 июня.
«Но, я не исключаю, что после праздников, после 12 мая, возможно, это решение будет скорректировано, опять же, в зависимости от той ситуации по коронавирусу, которая будет», — добавил он.
Отмечается, что сроки проведения экзамена могут быть передвинуты на июль-август.
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