Кравцов: решение о переносе ЕГЭ может быть принято после 12 мая

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Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что решения о переносе Единого государственного экзамена пока нет, корректировка срока может произойти после 12 мая. Об это сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По его словам, пока проведение экзаменов запланировано на 8 июня.

«Но, я не исключаю, что после праздников, после 12 мая, возможно, это решение будет скорректировано, опять же, в зависимости от той ситуации по коронавирусу, которая будет», — добавил он.

Отмечается, что сроки проведения экзамена могут быть передвинуты на июль-август.

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— Источник: сроки ЕГЭ могут вновь перенести