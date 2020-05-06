Мужчина с коронавирусом сбежал из госпиталя в Подмосковье

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Правоохранители разыскивают мужчину с коронавирусом, сбежавшего из госпиталя для ветеранов войн в Подмосковье. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУМВД.

«Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения сбежавшего», — заявили в ведомстве.

Уточняется, что госпиталь находится в Солнечногорске.

Сбежавший 1976 года рождения.

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