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В Краснодарском крае коронавирус выявили у семимесячного ребенка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб региона.

Уточняется, что коронавирус был зафиксирован за последние сутки у 97 человек, в том числе у четырех детей.

Три ребенка в возрасте семи месяцев, 6 и 11 лет заразились в Сочи, еще один двенадцатилетний ребенок заболел в Кавказском районе.

По последним данным, в Краснодарском крае коронавирус зафиксировали у 1534 человек, из них 88 — дети, 17 пациентов находятся в тяжелом состоянии. Самому старшему пациенту 93 года.

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