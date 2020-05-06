В Москве коронавирус выявили еще у 5858 человек
В Москве за сутки коронавирус выявили у 5858 человек. Об этом сообщает оперативный штаб Москвы по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Telegram-канале.
Уточняется, что наибольшее количество случаев заражения за последний день, помимо Москвы, в Подмосковье – 829 и Санкт-Петербурге – 312.
Всего в Москве коронавирус зафиксировали у 85 973 человек, выздоровели 8458, умерли 866.
Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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