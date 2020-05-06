Посол: у США нет точных данных о происхождении коронавируса
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Американский посол в России Джон Салливан заявил, что у США нет точной информации об источнике и происхождении COVID-19, передает «Интерфакс».
«Мы все еще не знаем точный источник и происхождение этого вируса», — сказал Салливан.
Он напомнил, что госсекретарь США Майк Помпео призвал все страны делиться информацией о вирусе для остановки дальнейшего распространения пандемии.
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