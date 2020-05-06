Генпрокуратура признала фейком сообщения об искусственном создании коронавируса

Генпрокуратура России признала фейком информацию об искусственном создании коронавируса, передает ТАСС.

Также недостоверной признана информация, что коронавирус является биологическим оружием, которое было создано для проведения чипирования населения.

В ведомстве подчеркнули, что ни Всемирной организацией здравоохранения, ни официальными органами власти России не подтверждена информация об искусственном изготовлении коронавирусной инфекции.

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