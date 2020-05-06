Генпрокуратура признала фейком сообщения об искусственном создании коронавируса
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Генпрокуратура России признала фейком информацию об искусственном создании коронавируса, передает ТАСС.
Также недостоверной признана информация, что коронавирус является биологическим оружием, которое было создано для проведения чипирования населения.
В ведомстве подчеркнули, что ни Всемирной организацией здравоохранения, ни официальными органами власти России не подтверждена информация об искусственном изготовлении коронавирусной инфекции.
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