В Москве от коронавируса вылечились еще 588 человек
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Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что в столице от коронавируса вылечились еще 588 пациентов. Об этом сообщается на сайте Департамента здравоохранения Москвы.
«За прошедшие сутки в Москве после прохождения лечения выздоровело еще 588 человек», — сказала она.
Заммэра добавила, что всего от коронавируса в столице вылечились 8458 пациентов.
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