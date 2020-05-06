В Москве от коронавируса вылечились еще 588 человек

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Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что в столице от коронавируса вылечились еще 588 пациентов. Об этом сообщается на сайте Департамента здравоохранения Москвы.

«За прошедшие сутки в Москве после прохождения лечения выздоровело еще 588 человек», — сказала она.

Заммэра добавила, что всего от коронавируса в столице вылечились 8458 пациентов.

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