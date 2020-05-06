Более 4,6 миллиона тестов на коронавирус провели в России

<img src="//img.gazeta.ru/files3/931/13056931/RIAN_6223246.HR-pic905-895x505-54314.jpg">

В России провели более 4,6 млн тестов на коронавирус, под медицинским наблюдением из-за подозрения на инфекцию находятся 227 тыс. человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

«В РФ проведено более 4,6 млн тестов на коронавирус. Под меднаблюдением остается 227 тыс. человек», — заявили в пресс-службе.

Отмечается, что за прошедший день в России провели 173 тыс. тестов на выявление коронавируса.

Ранее сообщалось, что в Москве провели 1 млн тестов на коронавирус.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Москве провели 1 миллион тестов на коронавирус