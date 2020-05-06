В Приморье закроют пляжи, кафе у моря и гостиницы

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В Приморье из-за коронавируса закроют пляжи, гостиницы и кафе у моря. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на правительство региона.

По поручению губернатора края Олега Кожемяко главы муниципальных образований, расположенных у моря, должны закрыть пляжи во время режима полной самоизоляции.

«Нужно провести разъяснительную работу со всеми арендаторами пляжей, владельцами домов отдыха, гостиниц, предприятий общественного питания, что несоблюдение требований повлечет их закрытие на длительный период», — сказал глава региона.

В Приморье введен режим повышенной готовности с 28 марта, режим самоизоляции действует с 31 марта.

Всего в Приморье выявили коронавирус у 684 человек, больше 50 человек находятся в тяжелом состоянии, 6 человек умерли.

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