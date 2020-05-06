В Москве начнут отключать отопление 7 мая

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Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков заявил, что отключение отопления в столице начнется 7 мая и продлится до пяти дней. Об этом сообщает ТАСС.

Он напомнил, что решение об окончании отопительного сезона принимается, когда в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха сохраняется на уровне выше +8°С.

«С учетом погоды принято решение приступить 7 мая к переводу системы теплоснабжения на летний режим работы», — добавил Бирюков.

По его словам, отключение отопления пройдет поэтапно и займет пять дней. Так, будет отключено отопление в более чем 70 тыс. зданий, в числе которых около 33 тыс. жилых домов.

Сначала отключат отопление на промышленных и административных объектах, затем — в жилых зданиях, школах, детских дошкольных и лечебных учреждениях.