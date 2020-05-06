В Москве провели 1 миллион тестов на коронавирус

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Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что в столице провели 1 млн тестов на коронавирус. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы продолжаем активно наращивать объемы тестирования на коронавирусную инфекцию», — сказала она.

Ракова добавила, что 1 млн исследований был проведен в городских, федеральных и частных лабораториях.

Отмечается, что в городе каждый день проводятся больше 40 тыс. тестов.

Заммэра уточнила, что за последнюю неделю в Москве в два раза увеличились масштабы тестирования на коронавирус для своевременной диагностики и оказания заболевшим медицинской помощи.

При том, что количество подтвержденных на коронавирус тестов растет, число госпитализаций остается на прежнем уровне.

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