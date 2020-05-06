Более 450 пациентов находятся на лечении в больнице в Коммунарке
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Более 450 пациентов лечатся в больнице ГКБ №40 в Коммунарке. Об этом рассказал главврач больницы Денис Проценко на своей странице в Facebook.
По его данным, за сутки поступили 28 человек, всего на лечении состоят 456 пациентов. Из них с диагнозом внебольничная пневмония — 99%, COVID-подтвержденных — 63%.
55% пациентов находятся в тяжелом состоянии, 7% — в крайне тяжелом.
57 человек находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ), в том числе 32 человека подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
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