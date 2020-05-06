ABC: более 5 тысяч тюремных служащих заразились коронавирусом в США

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Более 5 тыс. тюремных служащих в Соединенных Штатах заразились COVID-19 с начала пандемии. Об этом сообщила телекомпания ABC.

По ее данным, наличие инфекции подтверждено у 5 002 тюремных служащих.

В федеральных тюрьмах зафиксированы 359 случаев заражения среди персонала. Остальные случаи выявлены среди сотрудников пенитенциарных учреждений, подчиняющихся властям того или иного штата.

По последним данным, в США выявлено свыше 1,2 млн случаев заражения новым коронавирусом. 31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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