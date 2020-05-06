Власти Приморья из-за коронавируса ограничат въезд в Находку

<img src="//img.gazeta.ru/files3/207/13066207/RIAN_6230608.HR-pic905-895x505-60243.jpg">

Въезд и выезд из Находкинского городского округа в Приморье частично ограничат из-за большого числа случаев заражения COVID-19, передает РИА «Новости» со ссылкой на правительство региона.

Ограничения начнут действовать 8 мая.

В Находке прирост заболевших коронавирусом почти в два раза превышает средний показатель по краю, отмечают местные власти. В городе уже дополнительно развернуто 40 коек.

«Ситуация по Находке складывается неблагоприятная в связи с тем, что у сотрудников скорой помощи расширяется круг контактов и заболевших. Поэтому предполагаем, что заболеваемость будет увеличиваться», — сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по региону Татьяна Детковская.

По последним данным, в Приморье выявлено 684 случая заражения новым коронавирусом, более 50 находятся в крайне тяжелом состоянии. 31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Приморье из-за коронавируса ввели «масочный» режим

— В Приморье 40 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии

— В Находке 11 сотрудников скорой помощи заразились коронавирусом