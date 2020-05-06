Британский эпидемиолог покинул пост советника кабмина из-за нарушения самоизоляции
Эпидемиолог Имперского колледжа в Лондоне Нил Фергюсон был вынужден покинуть пост правительственного советника после того, как нарушил режим изоляции, введенный из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает Guardian.
По данным издания, нарушения эпидемиолога состоят в том, что после введения в стране режима самоизоляции к нему из другой части Лондона дважды приезжала любовница.
По словам Фергюсона, он полагал, что у него выработался иммунитет после того, как он получил положительный результат теста на коронавирус и полностью изолировал себя почти на две недели. Однако он признает свою ошибку.
Фергюсон занимал пост в правительственной научно-консультативной группе по чрезвычайным ситуациям.
Отмечается, что его прогнозы принимались во внимание при введении в стране правил социального дистанцирования.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В Британии зафиксировали снижение общего числа жертв COVID-19
— Борис Джонсон заявил, что в случае его смерти от коронавируса у правительства был план
— Великобритания вышла на третье место в мире по числу смертей от коронавируса