Британский эпидемиолог покинул пост советника кабмина из-за нарушения самоизоляции

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Эпидемиолог Имперского колледжа в Лондоне Нил Фергюсон был вынужден покинуть пост правительственного советника после того, как нарушил режим изоляции, введенный из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает Guardian.

По данным издания, нарушения эпидемиолога состоят в том, что после введения в стране режима самоизоляции к нему из другой части Лондона дважды приезжала любовница.

По словам Фергюсона, он полагал, что у него выработался иммунитет после того, как он получил положительный результат теста на коронавирус и полностью изолировал себя почти на две недели. Однако он признает свою ошибку.

Фергюсон занимал пост в правительственной научно-консультативной группе по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что его прогнозы принимались во внимание при введении в стране правил социального дистанцирования.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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