В Бразилии зафиксировано рекордное число смертей за сутки от коронавируса

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В Бразилии количество летальных исходов от коронавируса за сутки увеличилось на рекордные 600 случаев, сообщается на странице бразильского Минздрава в Twitter.

Таким образом, число жертв COVID-19 в Бразилии достигло 7 921 человек.

В ведомстве также сообщили, что за последние сутки в стране выявлено 6 935 подтвержденных случаев заражения, то есть с начала пандемии там зафиксировано 114 715 заболевших коронавирусом.

При этом выздоровели 48 221 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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