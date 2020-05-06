Немецкие медики предупредили о второй и третьей волне COVID-19

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Глава берлинского Института вирусологии имени Роберта Коха Лотар Вилер спрогнозировал новые волны распространения коронавируса, передает ТАСС.

По его словам, будут вторая и третья волны распространения инфекции.

«И это подтверждают эксперты», — отметил Вилер.

Он добавил, что система здравоохранения Германии готова к потенциальным вспышкам COVID-19, так как врачи сейчас знают, как поступать с пациентами, и в стране будут лучшие терапевтические средства.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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