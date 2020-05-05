Еще четыре медика с коронавирусом умерли в Петербурге

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Власти Санкт-Петербурга сообщили о смерти еще четырех медиков от коронавируса, передает «Интерфакс».

Сообщается, от от коронавируса умер врач оперативного отдела Городской станции скорой медицинской помощи Владимир Манькович, медсестра травматологического отделения НИИ имени Джанелидзе Ольга Новикова и две санитарки Национального медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии имени Вредена — Юлия Ясюлевич и Татьяна Канкиа.

Губернатор Александр Беглов выразил соболезнования семьям умерших.

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