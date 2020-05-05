Экс-замглавы УСБ СК РФ Александр Ламонов вышел из колонии по УДО
Бывший заместитель главы управления собственной безопасности СК России Александр Ламонов был освобожден из колонии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на суд в Тульской области.
Он вышел из колонии в рамках условно-досрочного освобождения.
В карточке дела уточняется, что освобождение по УДО было реализовано после удовлетворения соответствующего ходатайства.
Ранее Ламонов в 2018 году обвинялся в получении взятки за освобождение «криминального авторитета» Андрея Кочуйкова, известного как «Итальянец». Впоследствии он заключил сделку со следствием, в рамках которой было организовано судопроизводство в отношении бывшего главы УСБ СК Михаила Максименко. его приговорили к 13 годам колонии за взятки.
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