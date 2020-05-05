Экс-замглавы УСБ СК РФ Александр Ламонов вышел из колонии по УДО

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Бывший заместитель главы управления собственной безопасности СК России Александр Ламонов был освобожден из колонии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на суд в Тульской области.

Он вышел из колонии в рамках условно-досрочного освобождения.

В карточке дела уточняется, что освобождение по УДО было реализовано после удовлетворения соответствующего ходатайства.

Ранее Ламонов в 2018 году обвинялся в получении взятки за освобождение «криминального авторитета» Андрея Кочуйкова, известного как «Итальянец». Впоследствии он заключил сделку со следствием, в рамках которой было организовано судопроизводство в отношении бывшего главы УСБ СК Михаила Максименко. его приговорили к 13 годам колонии за взятки.

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