Британия обогнала Италию по числу жертв коронавируса

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В Британии число жертв нового типа коронавируса COVID-19 за сутки возросло на 693 пациента. Об этом сообщает Metro.

Общее число летальных исходов в стране за время пандемии возросло до 29 427 умерших. Так, Британия обогнала Италию по показателю смертности от заболевания.

Кроме того, за сутки положительный результат на тест на коронавирус получили 4 406 человек. Общее число зараженных в стране увеличилось до 194 990 граждан.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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