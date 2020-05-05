Эстония откроет торговые центры с 11 мая

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В минэкономики Эстонии заявили, что в стране ожидается возобновление работы торговых центров с некоторыми ограничениями. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу.

Так, ТЦ планируют открыть с 11 мая, однако власти сохраняют ограничение 2+2, которое обязывает граждан находиться в общественных местах не более, чем по двое, при этом социальная дистанция с другими людьми должна сохраняться на расстоянии двух метров.

В самих торговых центрах возобновить работу смогут все магазины и пункты обслуживания, в том числе рестораны и общепиты.

«Места для проведения досуга в торговых центрах, такие как кинотеатры, казино, боулинги, игровые комнаты, пока останутся закрытыми», — добавили в пресс-службе.

Кроме того, магазины будут обязаны обеспечивать средства дезинфекции для клиентов, работников, а также обрабатывать помещения. Посетителям рекомендовано использовать защитные маски.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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