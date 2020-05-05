В России могут отменить ОГЭ для девятиклассников

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Глава Минпросвещения Сергей Кравцов не исключил, что в 2020 году полностью отменят проведение основного государственного экзамена для девятых классов из-за ситуации с коронавирусной инфекцией.

Пока решено, что девятиклассники будут сдавать экзамены только по двум основным предметам — русскому языку и математике. Однако и их могут также отменить.

«Возможно, мы примем решение, которое освободит учащихся от итоговой аттестации <…> и аттестация пройдет по текущим оценкам», — отметил Кравцов в эфире программы «Диалог» на канале «Россия-24».

На сегодняшний день в России зафиксировали более 155 тыс. заболевших, вылечились более 19,8 тыс. пациентов, а умерли — 1 451.

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