Пожилым жителям Подмосковья помогут получить пропуск для поездки на дачу
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Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил организовать помощь с получением пропусков гражданам 65 лет и старше для возможности поездки на дачу. Об этом говорится в его Telegram-канале.
«Поручено организовать помощь с получением пропусков людям 65 лет и старше для возможности выезда на дачу», — говорится в сообщении.
Во вторник, 5 мая, Воробьев провел селекторное совещание с главами муниципалитетов Подмосковья, посвященное борьбе с коронавирусом.
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