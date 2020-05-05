Пожилым жителям Подмосковья помогут получить пропуск для поездки на дачу

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил организовать помощь с получением пропусков гражданам 65 лет и старше для возможности поездки на дачу. Об этом говорится в его Telegram-канале.

«Поручено организовать помощь с получением пропусков людям 65 лет и старше для возможности выезда на дачу», — говорится в сообщении.

Во вторник, 5 мая, Воробьев провел селекторное совещание с главами муниципалитетов Подмосковья, посвященное борьбе с коронавирусом.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Подмосковье станет больше инфекционных коек