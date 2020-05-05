В Таиланде задержаны российские туристы за нарушение режима ЧП

Правоохранительные органы Таиланда задержали на острове Пханган в провинции Сураттхани семь граждан России за нарушение режима чрезвычайного положения. Об этом сообщает газета Bangkok post.

Отмечается, что российские туристы устроили громкую вечеринку, в результате чего на них в полицию пожаловались соседи.

Прибывшие правоохранители обнаружили на месте инцидента четверых мужчин и троих женщин. Также они нашли марихуану.

Россиян доставили в полицейский участок острова Пханган, там им предъявили обвинения в нарушении режима чрезвычайного положения и употреблении наркотиков.

В Таиланде в связи с ситуацией с коронавирусом с 22.00 до 04.00 действует комендантский час. Нарушителям режима грозит до двух лет тюремного заключения и (или) штраф в размере 40 тысяч батов ($1,2 тыс.).