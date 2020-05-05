В Испании третий день подряд меньше 200 смертей от COVID-19

В Испании третий день подряд фиксируют менее 200 летальных исходов от коронавирусной инфекции, 5 мая скончались 185 человек. Об этом сообщает газета El Pais.

Всего в Испании от вируса погибли 25 613 человек.

За минувшие сутки зафиксирована 1 тыс. случаев заражения коронавирусом, в общей сложности в стране 219,3 тыс. заболевших.

Вылечились от COVID-19 123 тыс. пациентов.

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