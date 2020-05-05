Пилот сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 назвал свою версию трагедии

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Командир экипажа Sukhoi Superjet 100, сгоревшего в Шереметьево год назад, Денис Евдокимов впервые дал интервью после катастрофы. Об этом пишет «Лента.ру».

Он отметил, что не согласен с обвинительными выводами следствия и сказал, что продолжит добиваться установления истинных причин трагедии.

При этом пилот извинился за то, что оказался причастным к данным событиям и выразил соболезнования всем пострадавшим.

Евдокимов также назвал свою версию причин произошедшего. По его мнению, к трагедии привело несоответствие судна нормам летной годности. Он добавил, что если бы производитель вовремя доработал некоторые детали, то безопасность полетов была бы на более высоком уровне и риски свелись бы к минимуму.

Следовавший из Москвы в Мурманск 5 мая 2019 года самолет после возвращения в аэропорт вылета осуществил грубую посадку на взлетно-посадочную полосу аэропорта Шереметьево. По данным следствия, неправильные действия пилота привели к возгоранию лайнера, в результате чего погиб 41 человек, еще десять получили травмы различной степени тяжести.

Всего в самолете находились 78 человек, в том числе трое несовершеннолетних и 5 членов экипажа.

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