Почти половина новых заразившихся коронавирусом не имели признаков болезни

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У 49,1% новых заразившихся коронавирусом не было клинических проявлений болезни, рассказали в оперативном штабе.

Согласно обновленным данным, за минувшие сутки инфекцию обнаружили у 10 102 человек. За 24 часа выздоровели после заражения еще 1770 человек, всего вылечились — 19 865. Число летальных случаев возросло на 95 и составило 1451.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Всего в мире зафиксировано более 3,6 млн случаев заражений.

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