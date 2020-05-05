Прокуратура начала проверку после гибели шести человек при пожаре в Подмосковье

Прокуратура Московской области приступила к проверке после гибели шести человек при пожаре в частном доме в деревне Дурниха в Раменском районе. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Информация о пожаре поступила в пожарную службу 5 мая в 4.21. В 6.00 спасатели потушили огонь.

На месте сгоревшего дома были обнаружены тела шести погибших. В настоящее время их личности и причины возгорания устанавливаются.

По данным прокуратуру, на место происшествия выехали заместитель прокурора Московской области Сергей Рокитянский и Раменский городской прокурор Андрей Данилов.

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