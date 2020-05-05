Адвокат экс-полковника Захарченко рассказала о его «пропаже» в СИЗО

Бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко по-прежнему находится в специзоляторе «Кремлевский централ» в Москве, куда ранее он был перемещен из мордовской колонии после новых обвинений. Об этом сообщает газета «Московский комсомолец» со ссылкой на его адвоката Валерию Туникову.

«Просто его ограничили в связи. Почему ограничили — непонятно», — рассказала Туникова.

Она отметила, что изначально все считали, что экс-полковника вернули обратно в колонию, в связи с чем было передано много запросов.

По ее словам, по ограничению в связи также направлено обращение в разные инстанции. Пока ответа нет.

Согласно новому делу, Захарченко обвиняется в получении взятки в 1,5 млн руб. взамен на покровительство организованной преступной группе на протяжении десяти лет. По данным следствия, он получил 845 тыс. руб.

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