SSJ-100 совершил экстренную посадку в Шереметьево из-за отказа двигателя

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Пассажирский самолет SSJ-100, вылетевший в Саратов, был вынужден срочно приземлиться в аэропорту Шереметьево из-за отказа левого двигателя. Об этом сообщили ТАСС в экстренных службах.

Лайнер поднялся в воздух около 06.50 мск, однако пробыв в небе полчаса, он был вынужден совершить посадку. По предварительным данным, у самолета отказал левый двигатель. В связи с этим SSJ-100 пошел на снижение, сделав перед приземлением несколько кругов, уточнили в экстренной службе.

Техническая служба готовится осмотреть SSJ-100. Точные причины случившегося устанавливаются.

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