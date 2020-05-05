Американец поселился в закрытом парке Disney World на время карантина
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Полиция США задержала американца, который намеревался провести неделю карантина в закрытом парке развлечений Disney Discovery Island. Об этом сообщает Daily Star.
Как стало известно, 42-летний Ричард Макгуайер вторгся на территорию Disney Discovery Island и остался там. Он пробыл в парке несколько дней.
По словам мужчины, парк, в котором он укрылся, является «тропическим раем». Он отметил, что планировал провести там неделю.
Disney Discovery Island был закрыт еще в 1999 году.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— «Америка хочет открыться»: США постепенно отменяют карантин