Американец поселился в закрытом парке Disney World на время карантина

Полиция США задержала американца, который намеревался провести неделю карантина в закрытом парке развлечений Disney Discovery Island. Об этом сообщает Daily Star.

Как стало известно, 42-летний Ричард Макгуайер вторгся на территорию Disney Discovery Island и остался там. Он пробыл в парке несколько дней.

По словам мужчины, парк, в котором он укрылся, является «тропическим раем». Он отметил, что планировал провести там неделю.

Disney Discovery Island был закрыт еще в 1999 году.

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