В Москве во вторник ожидается до +22°С
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В Москве во вторник, 5 мая, ожидается до +22°С. Об этом свидетельствуют данные Гидрометцентра.
По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха в столбике термометра будет варьироваться от +20°C до +22°C, а ночью —
от 11°C до 13°C.
В небе будет облачно с прояснениями. В городе ожидаются кратковременные дожди, а также местами грозы.
Ветер южный, юго-восточный, 5-10 м/с. Местами его порывы будут достигать 17 м/c.
Атмосферное давление днем составит 743 мм ртутного столба, а ночью — 740 мм.
Более подробный прогноз можно посмотреть на странице погоды.