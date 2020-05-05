В Москве во вторник ожидается до +22°С

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В Москве во вторник, 5 мая, ожидается до +22°С. Об этом свидетельствуют данные Гидрометцентра.

По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха в столбике термометра будет варьироваться от +20°C до +22°C, а ночью —

от 11°C до 13°C.

В небе будет облачно с прояснениями. В городе ожидаются кратковременные дожди, а также местами грозы.

Ветер южный, юго-восточный, 5-10 м/с. Местами его порывы будут достигать 17 м/c.

Атмосферное давление днем составит 743 мм ртутного столба, а ночью — 740 мм.

Более подробный прогноз можно посмотреть на странице погоды.