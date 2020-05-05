В Посольстве РФ рассказали о работе по вывозу российских школьников из США

Посол России в США Анатолий Антонов уведомил, что в течение последних дней посольство установило связь с восемью российскими школьниками, которые по-прежнему остаются в Соединенных Штатах Америки. Об этом говорится в сообщении, размещенном в Facebook российского диппредставительства в США.

«Что касается российских школьников, обучающихся здесь в рамках неких образовательных программ, то за последние дни Посольство установило связь с восемью из них (всех остальных мы вывезли ранее)», — рассказал Антонов.

По его словам, этим школьникам было «далеко и неудобно» добираться до Лос-Анджелеса.

Антонов отметил, что сейчас будет прорабатываться их возвращение «следующим рейсом с восточного побережья».