В Германии за сутки выявлено 685 случаев заражения COVID-19

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За прошедшие сутки число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в Германии достигло 685. Об этом сообщает институт Роберта Коха, входящий в структуру Минздрава ФРГ.

Жертвами COVID-19 за минувшие 24 часа стали 139 человек.

Всего коронавирус в Германии выявлен у 163 860 человек. От инфекции умер 6831 пациент. Количество вылечившихся преодолело отметку в 135 тыс.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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