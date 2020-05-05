Более 60 лесных пожаров ликвидированы в России за сутки

В России за сутки было ликвидировано почти 70 очагов возгорания в лесах на площади 14 070 га. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Авиалесоохраны.

Такие данные предоставлены региональными диспетчерскими службами лесного хозяйства.

Уточняется, что за минувшие сутки в России было потушено 68 лесных пожаров на площади 14 070 га.

Как стало известно, наибольшее количество лесных пожаров действует на территории Забайкальского края. Там пожарные тушат 13 возгораний на площади 39 203 га.