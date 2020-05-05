Одну из больниц Омска закрыли на карантин

Городскую клиническую больницу № 1 им. А. Н. Кабанова в Омске закрыли на двухнедельный карантин из-за подозрения на инфицирование сотрудников коронавирусом нового типа, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Омской области.

Там сообщили, что прием новых пациентов в лечебном учреждении будет временно приостановлен.

«В настоящее время имеется высокий риск быстрого распространения COVID-19, и чтобы это предотвратить, учреждение закрывается на карантин, который займёт около двух недель», — приводит пресс-служба заявление главы Минздрава региона Ирины Солдатовой.

По словам руководителя областного ведомства, сейчас в больнице находятся 417 пациентов, которые будут продолжать проходить лечение в стационаре в изолированном режиме. При этом данный режим вводится и для медицинских работников, добавила Солдатова.