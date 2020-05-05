Москалькова: число случаев домашнего насилия увеличилось в 2,5 раза

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова уведомила, что во время пандемии коронавируса число обращений о домашнем насилии увеличилось в 2,5 раза. Об этом сообщает РИА «Новости».

Она рассказала, что в соответствии с данными НКО, в период с 10 апреля количество жертв насилия, а также случаев насилия в семье возросло в 2,5 раза.

«По этим данным, если в марте таких сообщений было 6054, то в апреле таких сообщений поступило более 13 тысяч», — сообщила Москалькова.

Она добавила, что в период пандемии ряд правозащитников фиксируют резкое увеличение числа обращений на горячую линию от жертв домашнего насилия со стороны супругов и самих актов проявления агрессии во Франции и Китае. Их рост в этих странах составил 30% и 25%, соответственно, указала Москалькова.