Два человека стали жертвами пожара в садовом доме в Татарстане

На территории СНТ «Волжанка» в поселке Васильево в Зеленодольском микрорайоне республики Татарстана случился пожар в садовом доме, в результате чего погибли два человека. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу МЧС России.

По данным ведомства, пожар произошел в садовом одноэтажном дощатом доме.

«В ходе разбора сгоревших конструкций садового дома обнаружены тела двух погибших», — рассказали в министерстве.

Там уведомили, что пожар уже потушен.

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