Два человека стали жертвами пожара в садовом доме в Татарстане
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На территории СНТ «Волжанка» в поселке Васильево в Зеленодольском микрорайоне республики Татарстана случился пожар в садовом доме, в результате чего погибли два человека. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу МЧС России.
По данным ведомства, пожар произошел в садовом одноэтажном дощатом доме.
«В ходе разбора сгоревших конструкций садового дома обнаружены тела двух погибших», — рассказали в министерстве.
Там уведомили, что пожар уже потушен.
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