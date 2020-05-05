В Усинске ко Дню Победы повесили баннер с финским солдатом

Власти Усинска распорядились убрать баннер с финским солдатом, который был вывешен на одном из домов перед грядущим Днем Победы. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на главу городской администрации Николая Такаева.

По его словам, городское управление культуры сделало ошибку. Чиновник отметил, что баннер, который был взят из газеты, уже сняли.

«Будет новый баннер. Виновные будут наказаны», — сказал Такаев.

Он добавил, что такой баннер в Усинске был один.