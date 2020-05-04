Калининград не будет привлекать студентов-медиков к борьбе с коронавирусом

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Калининградская область не будет привлекать студентов медицинских вузов к работе с заразившимися коронавирусом, пишет РИА «Новости» со ссылкой на министра здравоохранения области Александра Кравченко.

«Наша позиция, глубокое убеждение, что мы студентов-медиков и прочих людей привлеченных в очаг пускать не будем до того момента, пока это возможно, пока не «зашьемся»,— сказал Кравченко.

Отмечается, что студенты-медики и ординаторы работают вне «красной зоны».

В Калининградской области коронавирусом заразились 524, скончались 11 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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