Под Оренбургом отчим избил 13-летнюю девочку
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В городе Медногорске Оренбургской области правоохранители возбудили уголовное дело по факту избиения 13-летней девочки, пишет пресс-служба прокуратуры области.
«Установлено, что девочка поступила в Медногорскую городскую больницу 10 апреля 2020 года», — говорится в сообщении.
Отмечается, что потерпевшая лечилась в больнице 10 дней, а сейчас находится дома с сестрой и матерью под медицинским наблюдением.
В отношении сожителя матери возбуждено уголовное дело. Он находится под домашним арестом в отдельном доме.
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