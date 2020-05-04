Число жертв коронавируса в Москве превысило 800 человек

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Еще 52 пациента с COVID-19 умерли в Москве, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией в столице.

Уточняется, что у всех скончавшихся был подтвержден также диагноз пневмония.

Таким образом, количество жертв коронавируса в Москве достигло 816 человек.

По последним данным, в России выявлено 145 286 случаев заражения новым коронавирусом.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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