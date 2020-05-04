На станциях московского метро начнется продажа масок
В столичном метро с 5 мая начнется продажа медицинских масок на более чем 15 станциях, пишет пресс-служба Дептранса в Telegram.
Сообщается, что автоматы с масками появятся на станциях Первомайская, Пятницкое шоссе, Строгино, Домодедовская, Маяковская, Марксистская, Коньково, Свиблово, Сухаревская, Тургеневская, Ясенево, Борисово, Крестьянская Застава, Римская, Трубная и других.
Также дептранс добавил, что точки продажи позже откроются на других станциях.
В Москве коронавирусом заразились 74 тысячи, скончались 764 человека.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Тульская область ввела «масочный режим»
— Россия ежедневно производит 470 тысяч респираторов