На станциях московского метро начнется продажа масок

<img src="//img.gazeta.ru/files3/315/13009315/RIAN_6197665.HR-pic905-895x505-50995.jpg">

В столичном метро с 5 мая начнется продажа медицинских масок на более чем 15 станциях, пишет пресс-служба Дептранса в Telegram.

Сообщается, что автоматы с масками появятся на станциях Первомайская, Пятницкое шоссе, Строгино, Домодедовская, Маяковская, Марксистская, Коньково, Свиблово, Сухаревская, Тургеневская, Ясенево, Борисово, Крестьянская Застава, Римская, Трубная и других.

Также дептранс добавил, что точки продажи позже откроются на других станциях.

В Москве коронавирусом заразились 74 тысячи, скончались 764 человека.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Тульская область ввела «масочный режим»

— Россия ежедневно производит 470 тысяч респираторов

— В Подмосковье заключен контракт на поставку 1 млн масок