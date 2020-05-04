Во Франции число смертей от коронавируса превысило 25 тысяч

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Во Франции за сутки число смертей коронавирусом увеличилось на 306, достигнув 25 201, пишет минздрав страны.

Отмечается, что коронавирусом заразились 169 тысяч, выздоровели больше 50 тысяч человек. По информации ведомства, 25 тысяч пациентов находятся в больницах.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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