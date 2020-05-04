Из Вьетнама во Владивосток вывозным рейсом вылетели 89 россиян
Вывозной рейс авиакомпании «Россия» по маршруту Камрань — Владивосток забрал из Вьетнама 89 российских граждан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального консула России в южном вьетнамском Хошимине Алексея Попова.
По его словам, на борт смогли без ограничений попасть проживающие на Дальнем Востоке граждане России, которые успешно прошли регистрацию на портале госуслуг и были включены в вывозные списки россиян.
Это уже третий рейс, организованный российской стороной для вывоза из Вьетнама соотечественников, которые не имели возможности вернуться на родину из-за пандемии коронавируса.
С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину в связи с инфекцией и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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